Erzurum Büyükşehir Belediyesi bayramın birinci gününde belediyeye ait otobüslerin ve özel halk otobüslerinin vatandaşları ücretsiz taşıyacağını açıkladı. Ayrıca 45 camiden mezarlıklara otobüs seferleri düzenlenecek. Şehir içerisinde toplu taşıma seferleri 07.30 itibariyle başlayacağı ifade edilen açıklamada, mezarlık ziyareti sonrasında saat 12.00’a kadar Aşağı ve Yukarı mezarlıktan şehir merkezine sefer yapılacağı ifade edildi. Ulaşım seferleriyle ilgili daha detaylı bilgi “ulasim.erzurum.bel.tr” web adresinden yararlanabilecek.