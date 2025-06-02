Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlar için anlamlı bir kampanya başlatıldı. Sofralara bayram sevincini ve bereketinin ulaştıracak kampanyaya hayırseverler kurban eti bağışıyla katılabilecek. Bağışlanan kurban etleri hem ihtiyaç sahiplerinin evine ulaşacak hem de Büyükşehir Aşevi’nde pişirilerek hanelere ulaştırılacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı hizmetlerle ihtiyaç sahibi ve kimsesizlerin kimi olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı’nda anlamlı bir çalışmaya imza atıyor. Aşevi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine her gün iki öğün sıcak aş ulaştıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayramın bereketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yeni bir çalışma başlattı. Bu kampanyayla birlikte paylaşma ve birliktelik ruhu güçlendirilirken, hayırseverler ve duyarlı vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine Büyükşehir eliyle ulaşacak. Ulaştırılan payların bir bölümü de Büyükşehir Aşevi’nde pişirilip hazırlanarak durumu olmayan vatandaşlara ikram edilecek.

Kampanya ile ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı paylaşma ve dayanışmanın bayramıdır. Bu bayramda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak aş götürecek, kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu kapsamda kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız www.sakarya.bel.tr adresinden bağışta bulunabilir ya da Alo 153 veya 444 40 54 numaralarından Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerimize ulaşarak hem detaylı bilgiler alabilir hem de bağışta bulunabilirler. Tüm hemşerilerimize birlikteliğimizin pekiştiği bayramlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler tarafından bağışlanan kurban etleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince tespitleri yapılan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hanesine kadar ulaştırılacak.