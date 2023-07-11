Kurban Bayramı tatili hafta sonları ile birlikte 9 güne ulaşınca, başta Türkiye’nin turizm başkenti Antalya olmak üzere sahil kentleri ziyaretçi akınına uğradı. Antalya, Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ’ın verilerine göre bayramın son günü olan 1 Temmuz’da 2023 yılının en yüksek tüketim rakamına ulaşıldı.

Hafta sonları ile birlikte bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkınca Türkiye’nin sahil kentlerine ziyaretçi akını yaşandı. Her yıl milyonlarca yabancı turisti ağırlayan Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, uzun bayram tatilinde yerli turistin de yoğun ilgisini görünce, bölgede artan nüfus yoğunluğu enerji tüketim rakamlarına da yansıdı.

Antalya, Burdur ve Isparta’da 2,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin (AEDAŞ) “Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Analizi”nde yer alan verilere göre, bayramın 4’üncü gününde bölgedeki elektrik tüketimi 35 bin 775 MWh ile 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

Turizm tesislerindeki tüketim arttı

24 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihinde bayram tatili nedeniyle sanayi tesislerinin büyük bölümü kapalı olduğu halde AEDAŞ’ın hizmet bölgesinde yer alan 3 ilde geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminde yaklaşık yarım puanlık bir artış gözlendi. 24 Haziran-2 Temmuz 2022’de 312 bin 287 MWh olan bölgenin elektrik tüketimi bu yıl 314 bin 133 MWh’ye çıktı. Bu arada AEDAŞ’ın hizmet bölgesinde turizm tesislerindeki elektrik tüketimi arife günü de dâhil 27 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelen 5 günlük bayram süresince bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 2,9 oranında artarak 14 bin 302 MWh’den 14 bin 716 MWh’ye yükseldi. Bayram boyunca bölgede yük artışı yaşansa da haziran ayında klima kullanımının sınırlı olması, seçimlerin etkisi ile geç açılan tatil sezonu ve ekonomik gelişmeler geçmiş yıllardaki bayram dönemlerine göre tüketim artışının sınırlı oranda kalmasına neden oldu.

“Bayram öncesinde gerekli adımlar atıldı”

Bayram döneminde bölgeye gelen ziyaretçilerin tüketim artışına etkisinin ağırlıklı olarak mesken ve ticarethanelerde kendini gösterdiğini belirten AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması nedeniyle turizm faaliyetlerinde yoğunluk bekliyorduk. Bu nedenle bayram öncesinde abonelerimizin ve bölgemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin enerji ile ilgili hiçbir problem yaşamaması için gerekli adımları attık. Öncelikle 24 saat esaslı personel ve araç planlaması yaparken sorumluluk sahamızda 9 gün boyunca planlı kesintileri tamamen iptal ettik. Alçak gerilim ve orta gerilim seviyesinde yük dengelemeleri yaparak yüke bağlı kesintilerin önüne geçmek üzere gerekli tedbirleri aldık. Ayrıca yaz mevsiminin başlamasıyla bölgede neme bağlı arızalar yaşanmaması için dağıtım merkezlerinde izolasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bu önlemlerin haricinde merkezlerde kısmi deşarj ve termal kamera tespitleri yaparak arızaya sebebiyet verebilecek eksiklikleri bayram öncesinde giderdik. Havai hatlarda dalların tellere değmesi nedeniyle arıza ve kesinti oluşmaması için ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdik, elektrik hatları ve aydınlatma bakımlarına hız verilerek bölgemizde vatandaşların kesintilerden etkilenmeden bir bayram geçirebilmeleri adına gerekli bakım onarım faaliyetlerini tamamladık. Sahada gece gündüz demeden görevlerinin başında olan ekiplerimizin özverili çalışmaları ile bölgemizde bayram boyunca başarılı bir çalışma sergiledik” dedi.