Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce Mehmet Eren’i evinde başından silahla vurduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 2 gün önce Mehmet Eren’i evinde başından silahla vurduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Olay, 2 gün önce Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Mehmet Eren’in (26) yaşadığı apartmanın 3’üncü katından silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eren, ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Eren, daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Eren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan 1 saat sonra zanlı Aytuğ Dönmez (42), Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Dönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.