Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde evinde başından silahla vurulan Mehmet Eren, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası emniyete giderek teslim olan zanlı A.D. ifadesinde, "Mehmet bir tabanca getirdi, silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112’yi arayarak olayı haber verdim" dedi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde evinde başından silahla vurulan Mehmet Eren, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası emniyete giderek teslim olan zanlı A.D. ifadesinde, "Mehmet bir tabanca getirdi, silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112’yi arayarak olayı haber verdim" dedi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Mehmet Eren’in yaşadığı apartmanın 3’üncü katından silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Eren, ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Mehmet Eren daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine sevk edildi. Mehmet Eren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan 1 saat sonra Bayramiç ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan zanlı A.D., Mehmet Eren’i kazayla vurduğunu söyledi. Zanlı A.D. emniyetteki ifadesinde, "Eşimle ufak bir tartışma yaşadığım için Mehmet Eren’in evinde kalıyordum. Mehmet bir tabanca getirdi. Herhalde kurusıkı tabancadan döndürme yapılmış bir silahtı. Silahı bana göstermek istedi. Silahı bana verirken silah birden ateş aldı. Mehmet başından vuruldu. Ben de 112’yi arayarak olayı haber verdim" şeklinde konuştu.

Olay sırasında evde bulunan A.K. (20) ise emniyetteki ifadesinde, "Mehmet Eren, A.D.’ye silahı verirken kazayla silah ateş aldı ve Mehmet başından vuruldu" diye konuştu.

’Çete kurma’, ’cinayet’, ’tehdit’ gibi çeşitli suçlardan sabıkası olan, 1 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen zanlı A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.