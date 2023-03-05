Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Müjdat Tutkun olay yerinde hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Müjdat Tutkun olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza gece saatlerinde Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Müjdat Tutkun idaresindeki 17 KG 375 plakalı otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Müjdat Tutkun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsünün cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.