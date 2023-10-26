Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 200 yıllık çınar ağacının yaklaşık 500 kiloluk kurumuş dalı lodos nedeniyle kırıldı. Çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan vatandaşlar aydınlatma direğine takılmasıyla dalın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bayramiç ilçesi Taşköprü mevkiinde Mansur Yavaş’a (29) ait kahvehanenin önündeki 200 yıllık çınar ağacının yaklaşık 500 kilogramlık ana dalı etkili olan lodos nedeniyle kırıldı. O anda çınar ağacının altındaki kahvehanede oturan kırılan dal parçasının elektrik direğine takılmasıyla altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri aydınlatma direğine takılan çınar ağacı dalını motorlu testere ile keserek bölgeyi temizledi.