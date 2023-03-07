AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Devlet Hastanesi’nin 2023 yılı yatırım programına alındığını açıkladı. Bu çerçevede Bayramiç’e yeni, donanımlı, modern bir hastane binası yapılacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bayramiç Devlet Hastanesi’nin 2023 yılı yatırım programına alındığını açıkladı. Bu çerçevede Bayramiç’e yeni, donanımlı, modern bir hastane binası yapılacak.

Hastane binalarını yenileme gayretinde olduklarını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan; “Bayramiç’imiz tarihiyle, değerleriyle önemli bir marka. Bayramiç’in çehresinin değişmeye devam etmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Mehmet Akif Müze Evi, portatif yüzme havuzu, Bayramiç Hükümet Konağı, Toplum Sağlığı Merkezi, mesire alanı tahsisi, bal ormanları, ağaçlandırma çalışmaları gibi önemli yatırımlar oldu. 1 adet 162 km’lik Ekoturizm rotası tescillendi. Turizm açısından dev bir proje olan Troas Kültür Rotaları çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Yolu ilçemizden geçiyor. Bayramiç Hayvancılık OSB’nin çalışmaları devam ediyor. Şimdi de Bayramiç Devlet Hastanesi, 2023 yılı yatırım programına alındı. Önümüzdeki aylarda proje çalışmalarına, daha sonra da yeni hastane binasının inşaatına başlanacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte epeydir takip ettiğimiz bir konuydu. Sağlık Bakanlığımıza, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.