Sakarya’nın doğa harikası mekanları Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. 9 günlük tatilde Büyükşehir’in işletmesindeki turistik noktaları toplam 40 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Sakarya’nın doğa harikası mekanları Kurban Bayramı’nda ziyaretçi akınına uğradı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek turistik noktalardan biri haline getirilen Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkına bayram süresince toplam 40 bin ziyaretçi giriş yaptı. 9 günlük bayram tatili boyunca açık olan iki turistik noktaya gelen ziyaretçiler doğanın sunmuş olduğu güzellikleri yakından görme şansını elde etti.

Tatillerine anlam katan ziyaretçiler aynı zamanda Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longozu olan Acarlar Longozu’nda açan nilüfere büyük ilgi gösterdi. Yüzlerce çeşit kuşun bulunduğu, Doğa Koruma Milli Parklar tarafından "kesin korunan tabiat alanı" statüsünde olan longoz, Büyükşehir işletmesinde 9 günlük süreçte toplamda 16 binden fazla misafiri ağırladı. Bunun yanı sıra girişinden, sonuna kadar tüm kullanım alanlarının yenilendiği ve yeni donatı alanlarının kazandırıldığı Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’nı ise 24 binden fazla yerli ve yabancı turist ziyaret etti.