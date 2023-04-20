Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan ayı süresince yavaşlayan metabolizmanın bayramda alınacak kalorisi yüksek besin ve şekerlemelerle riske girebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Uzman Diyetisyeni Gülen Mavi Canlı, Ramazan ayında oruç tutulması nedeniyle metabolizma hızının yavaşladığını belirterek, bayramda bir anda yüksek kalorili ürünler tüketilmesinin sindirim sistemimiz başta olmak üzere diğer organlarımızda da çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğini söyledi. Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması açısından önemli olduğunu dile getiren Diyetisyen Canlı, sağlıklı bir Ramazan Bayramı geçirmek isteyenler için şu önerilerde bulundu: “Ramazan Ayı sonrasında yavaşlayan metabolizmayı, hızlandırmak için beslenme alışkanlıklarında bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ramazan Ayı boyunca dikkatli beslenilmemesi ve metabolizmanın da yavaşlamasıyla kilo alımında artışın gözlenmektedir. Ramazan’da, ikiye indirdiğimiz öğün sayısı, Ramazan Bayramı’yla birlikte değişmektedir. Gün içerisindeki beslenme şeklimiz 3 ana, 3 ara öğün olmalıdır. Ana ve ara öğünler arasında 2,5 - 3 saatlik zaman diliminin yer alması gerekmektedir. Tüm ana öğünler karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri yeterli miktarda içermelidir. Kahvaltı ile öğüne başlanmalı ve az az sık sık beslenilmelidir. Yemekler çok hızlı değil, iyice çiğneyerek tüketilmelidir. Sıvı alımı arttırılmalıdır. Günlük tüketilmesi gereken sıvı miktarına dikkat edilmeli, diğer alınan sıvılar dışında günde ortalama 2-2,5 LT su içilmesi gerekmektedir. Çay, kahve ve gazlı içeceklerin fazla tüketimi uykusuzluk ve ritim bozukluğuna neden olacağı için bu içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılmalı, bunların yerine süt, ayran ve nebati çaylar tüketilmelidir. Akşam yemeklerinin hafif olmasına özen gösterilmelidir. Ana öğünlerde, yağlı ve ağır yiyecekler tercih edilmemeli, hamur işleri, kızartmalar ve yağlı besinlerden uzak durulmalıdır. Tatlılar yemekle birlikte değil yemekten sonra az miktarda tüketilmeli, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Ramazan bayramı boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Meyve tüketmeye özen gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

Şeker ve kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlığı olanların diyetlerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Uzman Diyetisyen Canlı, “Bu grupta yer alan hastaların özellikle hamur işleri tüketimlerinde sınırlama yapmaları, diyabetli bireylerin şekerden uzak durmaları gerekmektedir. Sağlık açısından güvenle ve rahatlıkla kullanılabilen toz tatlandırıcılar ile diyabetliler kendilerine sütlü, meyveli diyabetik tatlılar yaparak nefsini köreltebilir. Herkese sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.