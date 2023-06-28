Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı’nın ilk gününde sokak hayvanlarını unutmadı.

Veteriner ekipleri bir taraftan hayvan beslenme etkinliği düzenlerken, diğer taraftan ise yüksekten düşme veya araç çarpması sonucu yaralanan hayvanları belediye kliniğinde tedavi altına almaya devam ediyor. Yüksekten düşen bir sokak kedisine müdahale eden veteriner ekibi, araç çarpması sonucu yaralanan bir çoban köpeğini ise tedavi altına aldı. Belediye kliniğine getirilen sokak kedisinin iç kanamasını durdurup ön patisinde kırık olduğunu tespit edilerek tedavileri yapılıp müşahede altına alındı. Çukurca ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan bir çoban köpeği ise tüm tetkik ve tedavileri yapılarak sahibine teslim edildi.

Veteriner ekipleri, gelen normal vakaların ardından kurbanlık satış noktalarındaki sağlık taramalarının ise devam ettiğini belirttiler.