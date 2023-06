Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Diyetisyeni Özge Başkülekçi, Kurban Bayramı ve sonrasında sağlık sorunları yaşanmaması için et tüketimi konusunda aşırıya kaçılmaması uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı’nda et tüketiminde aşırıya kaçmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken ANKA Hastanesi Diyetisyeni Özge Başkülekçi, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, “Kurban bayramında, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılması için alınması gereken önlemlere dikkat edilmeli, özellikle yüksek tansiyon, kalp-damar, mide ve diyabet hastalığı olan bireylerin sağlıklı beslenme düzeninin dışına çıkmamaları gerekiyor. Bayramda et tüketiminin artması kronik hastalıkları olan bireylerde sıkıntılı durumlar oluşturabilir. Kırmızı ette bulunan yüksek miktardaki doymuş yağ, kandaki kolesterol seviyesini yükseltir ve kalp damar hastalıklarına davetiye çıkarır. Bu nedenle bayram süresince et tüketim miktarına dikkat edilmeli, öğünün tamamında et tüketmek yerine etin yanında salata ya da sebze yemeklerine de yer verilmelidir. Ayrıca kurban eti kesildikten hemen sonra tüketilmemelidir. Kesildiği gün tüketilen et, sindirim zorluğu yaşatır ve hazımsızlık şikayetlerine yol açar. Et, en az 1 gün dinlendirilip, tüketilmelidir. Etleri pişirirken haşlama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğu unutulmayıp Kurban Bayramı’nda, sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir” dedi.

Sıcak havalarda vücudun su ihtiyacını karşılamak için bol su içilmesi ve bayram süresince hareketli olmaya da özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Diyetisyen Başkülekçi, "Su tüketimi metabolizmanızın hızlanmasının yanı sıra yetersiz sıvı alımına bağlı oluşabilen rahatsızlıkların da önüne geçer. Gün içerisinde kalorisi fazla olan yiyeceklerden uzak durmanın yanı sıra hareket halinde olmak da önemli. Bayram ziyaretleri bu konuda yardımcı olacaktır. Yakın yerlere yapılacak ziyaretlere yürüyerek gidilmeli. Diğer yandan gün içerisinde yediklerine dikkat edemeyenlerin yapacakları tempolu yürüyüş hem sağlık açısından iyi gelecek, hem de fazla kilolardan kurtulmaya yardımcı olacaktır” diye konuştu.