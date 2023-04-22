Denizli’de Ramazan Bayramı’nda dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaş yaralandı.

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte aileler birbirlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Arefe gününden daha çok yüzünü gösteren yoğunluk, kısmi olarak bayramın ilk günüde etkisini gösterdi. Bununla birlikte kazalarda peş peşe geldi. Denizli’de kent merkezi ve ilçelerinde çok sayıda yaralamalı kazalar meydana gelirken, dikkatsizlik sonucu kimi araç takla attı, kimi ise hurdaya döndü. Sıkışan vatandaşların kurtarılması içinde yoğun bir mücadele gösteren ekipler, kazaların önüne geçmek için uyarılarda bulunarak dönüş yolunda sürücülerin dikkatli olmasını istedi.