DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, asrın deprem felaketini yaşayan ve Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan depremzedeleri bayramda yalnız bırakmadı. Yurtta depremzedeleri ziyaret eden Atay bayramlarını kutladı.

Asrın deprem felaketini yaşadıktan sonra yerlerini yurtlarını bırakıp başka şehirlere giden depremzedeler yurtlarda ve gittikleri şehirlerde evlerde kalırken bazıları geri döndü. Düzce’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurtlarında kalan depremzedeleri Vali Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Haluk Çakmak ve kurum amirleri ile birlikte ziyaret etti. Depremzedelerin bayramı kutlayan Vali Atay bir süre onlarla sohbetti çocuklarla yakından ilgilendi.

Depremzedeler kendilerini yalnız bırakmayan Cevdet Atay’a teşekkür ettiler.