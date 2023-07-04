Van’da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist Akdamar Adası ve kentteki ören yerlerini ziyaret etti.

Van’ın müze ve ören yerleri, 9 günlük bayram tatili boyunca başta İranlılar olmak üzere ziyaretçi akınına uğradı. Eşsiz güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen tarihi Akdamar Adası, her dönem olduğu gibi yine en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. En fazla ziyaretçiyi Akdamar Adası ağırlarken, onu Van Kalesi takip etti. Dünyanın tek Urartu ve Doğu Anadolu’nun en büyük müzesi olan Van Müzesi de tercih edilen mekanlar arasında yer aldı. Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek Akdamar Adası’nı ziyaret ettiklerini belirten yerli ve yabancı turistler, adanın mutlaka görülmesi gereken ender yerlerden biri olduğunu söylediler.

Ocak ayından itibaren müze ve ören yerlerini 130 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, “9 günlük Kurban Bayramı süresince ilimizde bulunan müze ve ören yerlerini toplamda 20 bin kişi ziyaret etmiştir. Ziyaretçi profilinde ağırlıklı olarak İranlı ziyaretçiler yer almaktadır. İranlı ziyaretçilerin dışında Rusya, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkelerden de ziyaretçilerin uğrak yeri tarihi mekânlar olmuştur. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde iç turizminin de canlandığı ve ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın da tercihleri gene Van olmuştur. Bunun yanında müze ve ören yerlerini ilk 6 ayda ziyaret eden kişi sayısı 130 bini aşmıştır. İlimizi daha çok turistin ziyaret etmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.