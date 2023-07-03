Düzce Belediyesi, Kurban Bayramında 2 bin 297 ihbarı değerlendirerek sonuçlandırdı.

Düzce Belediyesi 9 gün süren Kurban Bayramı tatili süresince çalışmalarını sürdürdü. Kurum bünyesinde yapılan hazırlıklarla ilgili müdürlüklerde nöbetçi ekipler oluşturuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon ile Zabıta Müdürlüğü tatil süresi boyunca rutin çalışmalarını sürdürürken vatandaşların taleplerine de anında cevap verildi. Özellikle 153 Beyaz Masa tatil süresince 24 saat esası ile çalışırken sistem üzerinden 9 gün içinde 2 bin 297 çağrıya cevap verildi. Bu çağrılardan bin 180’i sisteme kaydedilirken durum bilgisi paylaşmak üzere bin 945 çağrıya birebir arama yapılarak dönüş sağlandı. Beyaz Masa biriminden alınan bilgiye göre sadece ihbar çağrılarına değil, şehir dışından tatil için Düzce’yi tercih eden ve bilgi almak amacıyla 153 Beyaz Masa’yı arayan vatandaşlara da yardımcı olunduğu aktarıldı.