Gaziantep’te Ramazan Bayramı’na günler kala çeşit çeşit, rengarenk şekerler ve çikolataların satışlarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Gaziantep’te Ramazan Bayramı’nda misafirlere ikram edilecek olan şeker, çikolata ve bayramlık çerezler görücüye çıktı. Birbirinden renkli ve lezzetli bayram şekerleri ile çikolataları tezgahlarda alıcısını beklerken, satışlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayramların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alan şeker ve çikolata fiyatları ise 100 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun fiyatıyla satılan bayram şekerlerine, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

"Son günlere doğru satış yoğunluğumuz artıyor"

Gaziantep’te tarihi Şehitler Caddesi’nde bayram şekeri satan esnaf Murat Demirkurt, bayram için çeşitli renk ve tatlarda bayram şekerlerini satışa sunduklarını ifade ederek, "Ramazan ayının 15’inden itibaren şeker satışlarımız başlamıştı. Bayrama günler kala satışlarımızı devam ediyor. Son günlere doğru satış yoğunluğumuz daha da artıyor. Vatandaşların da ilgisi de yoğun. Aslında deprem felaketinden sonra Ramazan ayının gelmesi biraz insanların acılarını hafifletti. İnsanlar bayram heyecanıyla şeker, çikolata ve kolonya alışverişlerini yapıyorlar. Genelde de klasik şekerlere ilgi var, badem şekerlerine ilgi var, kayısı çekirdeğinden yapılan bir şekerimiz var, ona da ilgi yoğun" dedi.

Fiyatlar 100 ile 400 lira arasında değişiyor

Şeker ve çikolata fiyatları ile ilgili de bilgi veren Demirkurt, "Şeker ve çikolata fiyatlarımız çeşidine göre 100 liradan başlayarak 400 liraya kadar değişiyor. Her bütçeye uygun şeker ve çikolata satışlarımız var" diye konuştu.