Karabük’te Bayram ziyaretinden dönen 60 yaşındaki şahıs evine çıktığı sırada merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre olay Yeşil Mahalle Hilaltepe caddesi Kardelen sitesi Barış apartmanında meydana geldi. Eşi ile birlikte bayram ziyaretinden dönen 60 yaşındaki Selami Arslan 5. kattaki evine çıktı sırada dengesini kaybetmesi sonucu merdivenlerden düşerek yuvarlandı. Başına aldığı darbe sonrası ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine olay yerine çağırılan 112 ambulansı ile kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası Karabük Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri binada çalışma yaptı.