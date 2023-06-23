Bolu’da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkan tatilciler, TEM otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikametinde akıcı yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı olarak tabir edilen TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bayram tatili yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler TEM otoyolu ve D-100 karayolu Ankara istikameti Bolu güzergahı geçişinde akıcı trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Bolu Dağı’nın dik rampaları ve Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu geçişlerinde sürücüler zaman zaman dur kalk şeklinde ilerliyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Akıcı trafik yoğunluğunun bayramın 1’nci gününe kadar sürmesi bekleniyor.