Eskişehir’de Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlarda temizliğe şimdiden başladı.

Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşlarda hazırlıklarına başladı. Hem bayram hem de yaz ayları öncesinde evlerdeki temizlik hızlandı. Evlerde yapılan tadilatların yanı sıra vatandaşlar kış aylarında kirleniş halıları kapılarının önünde yıkamaya başladı. Bayram temizliğinin bir gelenek olduğunu ifade eden Şinasi Sevinç, "Bizler anne ve babalarımızdan nasıl gördüysek onu uyguluyoruz. Bayramın yaklaşması ile erkekler tadilat boya, kadınlarımız ise temizlikle uğraşıyor. Hem bayrama hem de yaz aylarına temiz bir şekilde girmek bizim adetlerimizde var. Bu son zamanlarda azalsa da bizler devam ettiriyoruz" dedi.