Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda tatilciler doğayla iç içe vakit geçirdi.

"Bolu’nun incisi" olarak tabir edilen kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde ziyaretçilerini ağırladı. Tatilcilerin bayram tatili boyunca yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı, tatilin son gününde tatilcilerle doldu. Tabiat parkında turistler doğayla baş başa keyifli anlar yaşadı. Muhteşem manzara karşısında ziyaretçiler fotoğraf çektirerek manzaranın tadını çıkardı.

İstanbul’dan gelen Semih Yakupçebioğlu, "Çok beğendim, çok güzel. Hem doğasıyla hem de temizliğiyle harika bir yer. İmkanı olan herkes gelsin, görsün burayı. Bu doğa harikası kaçırılmaz, betonarmelerden çıkalım" dedi.

Ailesiyle birlikte ilk kez Gölcük Tabiat Parkı’na gelen Adem Yakupçebioğlu ise, "Çok güzel buldum burayı. Aynı resimlerdeki gibi kartpostallık. Doğayla iç içe güzel" diye konuştu.