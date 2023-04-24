Türkiye’nin Kafkaslara açılan sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısında bayram yoğunluğu yaşandı. 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sınır kapısından 69 bin 510 kişi yaya olarak giriş çıkış yaptı.

Ortalama günde 10 bin kişinin geçtiği sınır kapısında bayram dolayısıyla bu rakam 3 kat arttı.

Ramazan Bayramını yurt dışında geçirmek veya Batum’da alışveriş yapmak isteyen Türk vatandaşları Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Kara Hudut Kapısını kullanarak Gürcistan’a geçti. Bayram öncesi günlük 10- 12 bin yaya geçişi olduğu sınır kapısında 3 günlük bayram tatilinde yaklaşık 69 bin 510 yaya giriş-çıkış yaptı. Bayramın 1. günü sınır kapısını 17 bin 430 yaya kullanırken, bu sayı bayramın 2. günü ise 27 bin 170 olarak belirlendi. Bayramın son günü ise 24 bin 910 yaya giriş çıkışıyla toplamda 69 bin 510 yaya giriş çıkış yapmış oldu.

“Bayramda Batum’u gezdik geldik”

Van’dan Gürcistan’ın Batum kentini görmeye gelen Umur Kömür “Batum’a gittik gezdik. İki hafta öncesinden arkadaşımla plan yapmıştık zaten. Biz Karadeniz turu yapacaktık, Karadeniz’i gezecektik ama birden yolumuz Batum’a düştü. Batum’a gidelim dedik, gittik beğendik çok da güzeldi. Kimlikle filan da giriş yapabiliyoruz, pasaporta da gerek yok. Gayet eğlenceliydi çok beğendik 2 gün kaldık orada” dedi.

Gaziantep’den Batum’a bayram tatilini geçirmeye giden Samet Enes Tuncay ise “Bu tur şuana kadar geldiğimiz en güzel turlardan bir tanesi. Doğası olsun manzarası olsun, gölleri olsun, ovaları olsun çok güzeldi. Bayağı eğlendik. Kuzenimle beraber geldik. Çok iyide geçti vakit. Rehberlerimiz çok iyiydi. Yani herkese tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş’tan gelen Neslihan Armut ise “Bayram tatilinde Gürcistan’a gittik. Kardeşimle beraber. Kahramanmaraş’tan deprem bölgesinden geliyoruz. 60 gündür oradaydık. Kafamız dağılsın diye gittik Batum’a gittik. Turla beraber gittik güzel memnun kaldık. İlk defa geliyoruz güzel geçti tatilimiz” ifadelerini kulandı.