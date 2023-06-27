Kurban Bayramına bir gün kala, çevresinde pek çok tatil bölgesi olan İzmir’de araç kiralama talepleri arttı. Araç kiralama şirketleri, vatandaşların bir ay önceden rezervasyonları doldurduğunu ifade ederken bir günlük araç kirasının bin liradan başladığını açıkladılar.

İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, Kurban Bayramı öncesi kiralık araç taleplerini değerlendirdi. Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların kiralık araçlara yöneldiğini belirten Dursun, vatandaşların bir ay önceden rezervasyon yaptırdığını söyledi.

9 günlük tatil süresince turizm bölgelerinde büyük bir yoğunluk olduğu gibi araç kiralamalarda da yoğunluk olduğunun altını çizen Dursun, “Şu anda benim kiralık araç bulmam bile çok zor. Herkes en az 1 ay önceden rezervasyon yaptırdı. Vatandaşımızın şuurlu hareket etmesini tavsiye ediyorum. Kayıt dışı araç kiralayanlar sorunlara neden oluyor. Maliyetler arttığı için kiralık araca yönelme oldu. Kiralık araç cazip geliyor” dedi.

Kiralık araçların günlük fiyatlarının bin liradan başladığını söyleyen Dursun, “Vatandaşlar 50-100 lira daha ucuz araç kiralamak isteyince sorunlar çıkıyor. Bu süreçlerin çoğu mahkemelerde bitiyor. Arabada en ufak bir arıza olunca tüm masraflar vatandaşa kalıyor” diye konuştu.

“Yüzde 90-95 doluluk oranı var”

Hem yaz sezonu hem de bayram tatili olması nedeniyle kiralık araç sektöründe bir yoğunluk yaşandığını ifade eden araç kiralama firması sahibi Fırat Gümüş ise “Biz tüm araçlarımızı kiraya verdik. Sektörün genelinde de yüzde 90-95 doluluk oranı var. Şu an araç kiralama fiyatları günlük bin liradan başlıyor. Bizim sektörde bazı problemler var. Bunlardan biri de merdiven altı kiralama yapanlar. Biz araçlarımızı emniyet sistemine kaydettiriyoruz. Araçların kasko, sigorta, periyodik bakımlarını takip ediyoruz. Merdiven altı kiralama yapanlarda aracın kaskosu, bakımı olmayabiliyor. Bu şekilde araç kiralayanlar sorunlar yaşayabilir. İnternetten rezervasyon yaparken siteleri kopyalayıp dolandırıcılık yapıyorlar. Vatandaşlar dikkatli olsun” dedi.