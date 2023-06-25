Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatil sürecini evinden uzakta geçirmek isteyenleri güvenlik kamerası hakkında uyaran elektronik sistemler dükkanı çalışanı Yasin Kemal Yılmaz, “İyi bir fiyat araştırması yapıp evlere kamera kurulmalı” dedi.

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek isteyenler vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Tatile çıkmadan önce dairelerine güvenlik kamerası sistemi kurdurmaya başlayan aileler, bayram tatili dönüşünde evlerinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemiyor. Tatil süresi boyunca dairelerinin güvenliğinden emin olmak isteyen aileler, tatil yaptıkları yerlerden mobil cihazlar tarafından rahatlıkla evlerini izleyebiliyor. Eskişehir’de güvenlik kamerası ve elektronik sistemler dükkanında çalışan Yasin Kemal Yılmaz, bayram tatilinde şehir dışına çıkacak vatandaşların gözünün arkada kalmaması için dairelerine kamera sistemi kurdurduklarını söyledi.

"Tatil dönemleri kamera taktırmak isteyen müşteriler artıyor"

Kamera sistemlerinin kurulacağı evde internet bağlantısının olmasını tavsiye ettiklerini belirten Yılmaz, tatile gidecek vatandaşların evlerini mobil cihazlardan izleme imkanı bulacaklarını ifade etti. Evlerinde elektrik kesintisi yaşansa bile uygun cihazların teminiyle takibe devam edilebileceğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz dönemlerinde özellikle tatil zamanlarında kamera taktırmak isteyen müşteriler artıyor. Hırsızlık, güvenlik gibi sorunların yaşanmaması için vatandaşlar kamera taktırmaya yöneliyor. Öncelikle kamera sistemlerinin kurulacağı evde internet bağlantısı olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tatile gittikleri yerlerden cep telefonu ve tablet gibi cihazlarla evlerini izleme şansı olabilir. Son yıllarda mobil cihazlardan evlerinin durumunu uzaktan kontrol etmeler arttı. Elektrik kesintileri olduğunda kurulan sistemde müşterilere ekstra masraf çıkabiliyor. Bunu önlemek için de çevrimiçi güç kaynağı olarak adlandırdığımız cihazlar devreye girerek herhangi bir güç kaybı yaşanması durumunda bile kameralar çalışmaya devam eder. Tatile çıkacak aileler genellikle piyasada bilinen, kaliteli ürünlere yönelsinler. Tezgah altı dediğimiz ürünlere aldanmasınlar. İyi bir fiyat araştırması yapıp evlerine kamera kurdurmalarını tavsiye ediyoruz. Bazen fiyatlar uygun olabiliyor ama içindeki diskler düşük kapasiteli olabiliyor. Böyle olunca da 3-4 günlük kısa kayıtlar alınıyor. 9 günlük tatil süreci var. Vatandaşların 9 gün sonra tatilden evine döndüğü zaman ihtiyacı olan kayıtları sistemde bulamama tehlikesi oluşabilir. Bu tür mağduriyet yaşamamak için biraz daha harcama yapıp kameraları uzman kişilere taktırmalılar. Yüksek kapasiteli diskler kullanılması da daha iyi olur."