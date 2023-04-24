Eskişehir’de bayram ziyaretine gelen ve tatil bittiği için memleketlerine geri dönen vatandaşlar, otogarda yoğunluğa neden oldu.

Eskişehir’e yakınlarıyla bayramlaşmak için gelen vatandaşlar, bayram tatilinin bitmesiyle birlikte memleketlerine geri dönmeye başladı. Otobüsle ulaşım sağlamayı tercih eden vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturdu. Peronlardaki bekleme alanlarında neredeyse hiç boş yer kalmazken, yanlarında fazla eşya getiren vatandaşların zorluk çektiği görüldü. Öte yandan, otobüs firması yetkililerinden edinilen bilgiye göre seferlerin neredeyse hepsinin tam kapasiteyle dolu olduğu öğrenildi.

"Yanımda muhabbet kuşumu da getirdim"

Eskişehir’e kız kardeşini görmek için Bolu’dan gelen Serdar Akyıldız, bayram ziyaretine muhabbet kuşuyla birlikte geldi. Kuşunu emanet edecek kimseyi bulamadığı ve onu evde yalnız bırakmak istemediği için kuşuyla birlikte seyahat eden Serdar Akyıldız, "Eskişehir’e kız kardeşimle bayramlaşmak için geldim. Bayram güzel geçti, özlem giderdik ve artık memleketimize dönüyoruz. Eskişehir’de Adalar gibi pek çok güzel bölgeyi gezdik, burayı çok beğendik. Yanımda muhabbet kuşumu da getirdim. Hem emanet edecek birisini bulamadım hem de onu yalnız bırakmak istemedim. Eskişehir’e birlikte geldik ve yine birlikte Bolu’ya dönüyoruz" dedi.