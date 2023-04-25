Balıkesir’de bayram sonrasında güneşli havayı gören vatandaşlar sokakları doldurdu.

Balıkesirliler bayram sonrası cadde sokak ve çarşılara akın ederken güneşin kendini göstermesiyle çarşıda kalabalıklık oluştu, zaman zaman trafik kilitlenirken insan yoğunluğu da dikkatlerden kaçmadı.

Balıkesir’de hava sıcaklığının 20 dereceye kadar ulaşmasıyla vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Ramazan bayramının bitmesiyle kentte cadde ve sokaklar doldu. Güneşli havayı gören vatandaşlar bir yandan sevdikleriyle güzel havanın keyfini çıkarırken diğer yandan da esnaftan alışverişlerini tamamladı. Özellikle kent merkezinde yer alan Milli Kuvvetler Caddesi, ve Anafartalar Caddesinde vatandaşların yoğun oluşturduğu görüldü. Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre kentte hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde azalması ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.