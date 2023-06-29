Vali Ali Çelik, Kurban Bayramının sevincini Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan yaşlılarla ve Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocuklarla paylaştı.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde yalnız bırakmadığı yaşlılar ve çocuklarla uzun süre sohbet eden Vali Çelik, bayramlarını tebrik ederek istek ve arzularını dinledi.

Ziyaretten dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını belirten huzurevi sakinleri ve Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar, kendilerini yalnız bırakmadıkları için Vali Çelik, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve protokol üyelerine teşekkür ettiler.

“Huzurevi ziyaretimizde büyük bir aile olduğumuz gerçeğini yeniden hatırladık” diyen Vali Çelik, “Büyüklerimizin duaları ve çocuklarımızın neşesi, bayram gününü daha da anlamlı kıldı. Allah büyüklerimize hayırlı ömürler versin, çocuklarımızın geleceğini aydınlık kılsın ve aramızdan ayrılan büyüklerimizi rahmetiyle, merhametiyle ağırlasın” ifadelerini kullandı.