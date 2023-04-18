Bayram ikramlığı şeker, çikolata ve lokumlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı tüm İslam alemi tarafından 21 Nisan Cuma günü karşılanacak. Bayram öncesi ikramlık şeker, çikolata ve lokum almak isteyen vatandaşlar şekercileri doldurdu. Samsun’da vatandaşlar bayramda ikram edecekleri 50-200 TL arasındaki şekerlemeleri almak için adeta birbiriyle yarıştı.

“En ucuzu 50, en pahalısı da 200 TL”

Şekerlemelerin 50 TL ile 100 TL arasında değiştiğini ifade eden esnaf Ahmet Kurt, “Bayram çikolatalarının fiyatı 80 TL’den başlayıp, 200 TL’ye kadar çıkıyor. Cam şekerler ise 80 TL il 100 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 80 TL’lik çikolatalara rağbet gösteriyor. Lokumlar da sadeleri 50 TL’den başlayıp çeşidine göre 150 TL’ye kadar çıkabiliyor. Lokumda da en çok sade lokum satılıyor. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda fiyatları bugünkü fiyatların yarısı kadardı. Buna rağmen vatandaşlar bayramda ikramda bulunmak için şimdiden şeker, çikolata ve lokumlarını alıyorlar” dedi.

Vatandaşlar da fiyatların biraz pahalı olmasına rağmen bayramda ikram etmek için şeker, lokum ve çikolata almaktan geri kalmadıklarını söylediler.