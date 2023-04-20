Gaziantep’in Yavuzeli içesinde bayram öncesinde trafik denetimleri arttırıldı

Gaziantep’te polis Ramazan Bayramı öncesinde yollarda artan trafik yoğunluğunu kontrol etmek ve vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için önlemlerini arttırdı. Yavuzeli ilçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, Adıyaman-Gaziantep Karayolunda ilçe giriş ve çıkışında belirlenen noktalarda trafik ve asayiş yol denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, denetimlerde sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ile arama yapıldı. Polisler tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yol kontrolünde sürücüler, polislerin yapmış olduğu bu uygulamada kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.