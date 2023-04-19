BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte yufka satışlarında artış yaşandı.

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında geleneksel lezzet haline gelen yufkalar, Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte yoğun talep görüyor. Tatvan’da yufka üretimi yapan bir iş yerinde Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala satışlar arttı. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen yufka ustaları, hazırladıkları hamurları hem el hem de makine yardımı ile açarak sac üzerinde pişiriliyor. Bayrama sayılı günler kala yufka satışlarında artış olduğunu söyleyen yufka ustası Kenan Kaya, vatandaşların yufkaya yoğun ilgisi olduğunu söyledi.