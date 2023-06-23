Eskişehir’de polis ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı’nda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik vatandaşlara broşür dağıtıldı, dolandırıcılık ve sahtekârlıklarla ilgili bilgi verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis ile halk arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla faaliyetler gerçekleştirildi. Toplumun ortak sevinç değerlerinden olan bayramlarda huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirlerin alınması amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Kentte bulunan kurbanlık hayvan satış alanları, alışveriş merkezleri, pazar yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, ‘Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahte Para İle Birlikte Mücadele Edelim ve Türk Lirası Banknotların Güvenlik Özellikleri’ konulu broşürler dağıtıldı. Vatandaşlara konularla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.