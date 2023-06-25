Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bayram öncesi trafik denetimleri yoğunlaştı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Kurban Bayramı öncesi trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde, sürücüler bilgilendirildi. Bayram nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanacağı hatırlatan ekipler, sürücülerin araç kullanırken azami şekilde dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Denetimlerin bayram tatili boyunca yoğun olarak sürdürüleceği belirtildi.