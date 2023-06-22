Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi şehir merkezinde bulunan mezarlıklarda çim biçme başta olmak üzere temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hemşehrilerimizin sıklıkla kullanacağı alanların başında gelen mezarlıklarda ve camilerimizin bulunduğu bölgelerde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bayram öncesi yoğun bir mesai harcayan ekiplerimiz, hemşehrilerimizin daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini ve ibadetlerini yapabilmeleri için şehir merkezinde bulunan mezarlıklarda çim biçme başta olmak üzere temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hemşehrilerimizin bayramı sorunsuz geçirmeleri için çalışmalarını sürdürecek" denildi.