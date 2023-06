Kurban Bayramı’na az bir süre kalmasına rağmen bekledikleri satış hareketliliğini bulamayan esnaflar, vatandaşların ikramiye ve maaşlarını almasını bekliyor.

Kurban Bayramı’na 2 haftadan daha az bir süre kalmasına rağmen Eskişehir’de şeker ve kuruyemiş satışlarında hareketlilik olmadı. Bayram alışverişleri için tüm hazırlıklarını tamamlayan esnaflar ise vatandaşların maaş gününü beklediklerini söyledi.

“Vatandaşlar bayram ikramiyesi ile maaşlarını bekliyorlar”

Eskişehir Hamamyolu bölgesinde uzun yıllardır esnaflık yapan Recai Polat, son günlerde kuruyemiş ve şeker alışverişinde beklenen hareketliliğin yaşanmadığını dile getirdi. Maaş gününden sonra bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Polat, “50 liradan başlayıp, 250 liraya kadar giden her bütçeye uygun şekerlerimiz var. Vatandaşlar genellikle kendilerine uygun olan ürünü bulup alıyor ama şimdilik ikramiye ve maaşı bekliyorlar diye düşünüyoruz. Zaten şeker her bayramın olmazsa olmazıdır. Bu sebeple şeker satışlarının ilerleyen günlerde artmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra kuruyemişte de satışlar artacaktır çünkü Eskişehir’de bayram denildiğinde akıllara yer fıstığı geliyor, yani bu bayram da fıstık illa ki satılacaktır. Ayrıca vatandaşlar karışık kuruyemişe de ilgi gösteriyorlar ama Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı kadar yoğun olmuyor. Bu bayramda satışlar her zaman diğerine göre daha az oluyor. Şimdilik vatandaşlar bayram ikramiyesi ile maaşlarını bekliyorlar, ondan sonra her şeye rağmen beklentimiz yüksek” dedi.