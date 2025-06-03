Antalya Kepez’de, Kurban Bayramı öncesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik temizlik hizmeti sunan Kepez Belediyesi ekipleri, 1991 yılında Van’ın Başkale ilçesinde şehit düşen Jandarma Er Adem Akın’ın ailesinin evinde temizlik yaptı. Oğlunun fotoğrafına sarılıp öpen anne Mümine Akın, "O alev hâlâ yanıyor. Allah sabrından ayırmasın" dedi.

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Birimi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Kepez ilçesinde yaşayan şehit yakınları ve gazilerin evlerinde temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler bu kapsamda, 24 Ağustos 1991’de Van’ın Başkale ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Er Adem Akın’ın annesi Mümine Akın ve babasının yaşadığı evi ziyaret etti.

Evinin salonunda oğlunun üniformalı fotoğrafına sarılıp öpen 75 yaşındaki Mümine Akın’ın zaman zaman gözleri doldu. Fotoğrafı defalarca öpen ve koklayan acılı anne, "Allah’a şükür taş gibiydi Adem. 6 aylık evliyken askere gitti. 9 ay sonra izne beklerken Albayrak çıktı geldi, oğlumun şehadet haberini verdi. Ardından kalp sorunlarım, tansiyonum, şekerim çıktı. Adem şehit olduktan iki sene sonra kalp krizi geçirdim. Üç sefer anjiyo oldum, üç poşet raporlu hap kullanıyorum" sözleriyle acısını anlattı.

Adem Akın şehit düştüğünde üç aylık hamile olduğunu belirten anne Akın, "34 yıl oldu, acısı geçmiyor. Adem şehit olduğunda 3 aylık hamileymişim, altı ay sonra oğlum dünyaya geldi. Allah bana bir oğlan daha verdi kırk yaşından sonra. Şimdi 33 yaşında, beni sırtında gezdiriyor, moral oluyor bana" diye konuştu.

Kepez Belediyesi’nin temizlik hizmetinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Akın, şöyle devam etti: "Askerler geliyor, halimi hatırımı soruyor. Adem’in selamı gibi geliyor bana. Belediyeden Allah razı olsun. Allah devlete zeval vermesin. Düşünmez ya düşünülüyor bak. Evet bunun gururu var. Şehit annesi şehit babasıyım dediğinde, toplantılara vardığımızda "Başımızla bir" diyorlar, Allah razı olsun. Ama acısı çok. Geçmiyor. Benim oğlum şehit olalı 34 sene oldu. O zaman ağlamayan kalmadıydı. Şimdi beni gördüklerinde hatırlarlar. Ya ben? O alev halen yanıyor. Ne yapalım? Allah’ım sabrından ayırmasın kuzum."

Evler bayrama hazırlanıyor

Kepez Belediyesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, Kurban Bayramı’na kadar ilçedeki tüm şehit yakınları ve gazilerin evlerinde detaylı temizlik çalışmalarını sürdürecek. Ekipler tarafından evin her köşesinin titizlikle temizlendiği hizmet kapsamında; sağlık personelleri, temizlik çalışanları ve sosyal destek ekipleri koordineli şekilde görev alıyor.