Söğüt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tüm camilerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Temizlik İşleri ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, camiler gül suyu ile temizlenerek ibadete hazır hale getirildi. Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bayram öncesi tüm camilerde temizlik işlemlerinin tamamlandığını belirterek, "Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerimiz tarafından, mübarek Kurban Bayramı öncesinde ilçemiz genelindeki camilerimizde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir" dedi.

Söğüt Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamayla camilerin hijyenik şartların sağlanmasının yanı sıra, bayram namazına katılacak vatandaşların daha ferah bir ortamda ibadet etmelerinin amaçlandığı bildirildi.

Temizlik çalışmalarının ardından camilerin tüm kullanım alanlarının detaylı şekilde kontrol edildiği ve ibadete hazır hale getirildiği kaydedildi.