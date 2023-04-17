Denizli’de Ramazan Bayramı öncesi silah, tütün ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Denizli C. Başsavcılığından alınan talimatlar ile kent genelindeki tütün, silah ve eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi için çalışmalar düzenlendi. Yapılan 3 ayrı operasyonda eşya kaçakçısı 3, tütün kaçakçısı 1 ve silah kaçakçısı 1 olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakayı ele verdi. Yapılan operasyon ve aramalarda; 88 bin 600 adet makaron, 55 bin 200 adet sarma sigara, 34 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 adet paketlenmiş tütün, 20 adet bandrol, 2 adet komprösör, 2 adet sigara sarma makinası, 149 adet elektronik sigara, 5 elektronik sigara likiti, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Yaklanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.