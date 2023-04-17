Denizli’de Ramazan Bayramı öncesi silah, tütün ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Denizli’de aranan 122 kişi tutuklandı Denizli’de aranan 122 kişi tutuklandı

Denizli C. Başsavcılığından alınan talimatlar ile kent genelindeki tütün, silah ve eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi için çalışmalar düzenlendi. Yapılan 3 ayrı operasyonda eşya kaçakçısı 3, tütün kaçakçısı 1 ve silah kaçakçısı 1 olmak üzere toplamda 5 şüpheli yakayı ele verdi. Yapılan operasyon ve aramalarda; 88 bin 600 adet makaron, 55 bin 200 adet sarma sigara, 34 kilogram açık kıyılmış tütün, 10 adet paketlenmiş tütün, 20 adet bandrol, 2 adet komprösör, 2 adet sigara sarma makinası, 149 adet elektronik sigara, 5 elektronik sigara likiti, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Yaklanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.