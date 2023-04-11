Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde tatlı imalathanelerinde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla, vatandaşların yoğun şekilde rağbet gösterdiği tatlı imalatı yapan işyerlerini denetledi.

Ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların maske, kılık kıyafeti, depoların hijyenik durumu, depoda bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Gıda denetim ekipleri, zincir marketlerde kurulan şeker stantlarını ve tatlı satış noktalarını da denetleyeceği belirtildi.