Kastamonu’da, Osmanlı’dan günümüze kadar gelen coğrafi işaretli çekme helva için üretim kapasitelerini arttıran imalathaneler, Ramazan Bayramı öncesi sabah saatlerine kadar üretim yapıyor.

Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen, coğrafi işaretli Kastamonu çekme helvası, Ramazan Bayramı’nda damakları tatlandıracak. Kastamonu’daki imalathanelerde, Ramazan Bayramı öncesinde talebin arttığı çekme helva için sabah saatlerine kadar mesai harcanıyor. Ustalar, elle çektikleri çekme helvaları, bayramda damakları tatlandırması için paketliyor.

“Bayram dolayısıyla çekme helvaya ilgi yoğunlaştı”

Coğrafi işaretli Kastamonu çekme helvasının hafif bir tatlı olması sebebiyle yoğun talep gördüğünü kaydeden Satı Aşlakcı, “Kastamonu’nun meşhur tatlısı olan çekme helva, hafif olduğu için özellikle şeker hastalarının da tüketebileceği hafif bir tatlıdır. Bayram dolayısıyla çekme helvaya ilgi yoğunlaştı. Kastamonu’nun en lezzetli tatlılarından birisidir ve kalitenin tek adresi olarak bilinir. Daha öncelerden bu tatlıyı saraylarda yaparlarmış, o günden günümüze kadar gelmiştir” dedi.