DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kurban Bayramı öncesinde balık tezgahlarında hamsi kilosu 130, barbun ise 200 liradan alıcı buluyor.

Tezgahlarda satışa sunulan balıkların taze olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Balık fiyatları yüksek. Kıyı balıkçılığı olduğu için az balık var. Oteller ve restoranların rağbeti biraz daha fazla çoğaldığı için bu yüzden fiyatlar haliyle yükseldi. Diğer gıda ürünlerine bakıldığı zaman balık fiyatları idare eder durumda" dedi.

Hamsinin kilosunun 130 liradan satıldığını belirten Kılıç, "Tezgahta canlı hamsimiz var. Mezgit, istavrit, barbun, sarı kanat olmak üzere birçok deniz balığı var. Fiyatlar olarak bakıldığında istavrit ve mezgit 100 lira, barbun balığı biraz pahalı 200 lira, sarı kanat da 250 liradan satılıyor" diye konuştu.