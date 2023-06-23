Kurbanlık hayvan satıcılarının ve vatandaşların huzur ve güven içinde bayram geçirmeleri için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kurbanlık hayvan satış yerlerinde hem kontrol hem de denetim çalışmasını aralıksız yaptığı bildirildi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç ile teknik personellerle Çukurova ilçesinde kurulu bulunan kurbanlık hayvan satış noktasında incelemelerde bulundu. Kurbanlık hayvan satıcıları ile görüşen ve hayvanları genel görünüş, sağlık, kulak küpesi gibi kriterlere göre inceleyen İl Müdürü Tekin, il ve ilçe müdürlüğü ekiplerinin bayram sonuna kadar sahada kontrol ve denetimlerine devam edeceğini söyledi.

25 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" çerçevesinde, Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı alındığını ve bu çerçevede Adana’da kurban kesim ve satış yerleri oluşturulduğunu ifade eden Tekin, “Vatandaşlarımız kurbanlık seçimlerini, komisyonlar tarafından belirlenen ve ilan edilen 31 satış noktasından birinden yapabilirler. Aynı zamanda vatandaşlarımız hem kendi sağlıkları hem de görüntü ve çevre kirliliği oluşturmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri bakımından kurbanlık kesim yeri olarak belirlenen 63 noktadan birinde kesim yaptırabilirler. Kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrol ve denetimler veteriner hekimlerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Veteriner hekimlerimiz bu denetimlerde bulaşıcı, salgın, ihbari mecburi hastalık yönünden kontrol yapmaktadır. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini sorunsuz yerine getirmelerini sağlamak üzere Kurban Bayramı süresince görevli nöbetçi ekiplerimiz kontrol ve denetimlere devam edecek” dedi.

Kurban satış yerlerine hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini ve son 3-4 günde satış yerlerinde hareketliliğin daha da artacağını kaydeden Tekin, şimdiye kadar Adana’ya dışarıdan 30 bin civarında hayvan girişi olduğunu bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Tekin “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle yapılan çalışmalarımız sonucunda kurbanlık hayvan şartlarına haiz büyükbaş hayvan varlığı 14 bin 700 adet, küçükbaş hayvan varlığı yaklaşık 131 bin adet olarak tespit edilmiştir. Kurbanlık hayvan geçici kurban satış yerlerine getirilirken İl dışından geliyor ise Veteriner Sağlık Raporu, İl içinden geliyor ise büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda Nakil Belgesi bulunması gerekmektedir. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin kulağında takılı olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız alacakları hayvanlarla ilgili tüm bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığımızın Tarım Cebimde uygulamasını cep telefonlarına yükleyip kulak küpe numarasından sorgulayıp öğrenebilir. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı öncesinde, Kurban Bayramı süresince ve sonrasında gördükleri her türlü olumsuzlukları Alo 174 veya İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirebilirler ”diye konuştu.

Diyarbakır’dan Adana’ya 200 adet kurbanlık küçükbaş hayvan getirdiğini belirten Ali Gündem’de şimdiye kadar 20 civarında hayvan satışı yaptığını, hafta sonu ve arefe günü satışların daha fazla olmasını beklediğini ifade etti.

Hayvanları getirmeden önce Diyarbakır’da, getirdikten sonra da Adana’da veteriner hekimler tarafından gerekli kontrollerin yapıldığını kaydeden Gündem, satışların isteyene kilo hesabı isteyene kabala hesap üzerinden yapıldığını söyledi.