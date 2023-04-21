Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde arkadaşları ile bayram tatili dolayısıyla pikniğe gittiği alanda Atatürk Barajı göletine giren çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmak için mahalleye giden yabancı uyruklu 17 yaşındaki Abdul Razzak Alalı, serinlemek için Atatürk Baraj göletine girdi. İyi yüzme bilmediği öğrenilen çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gölette çalışma başlatan Dalgıç Polis ekipleri, Razzak Alalı’nın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Haber üzerine bölgeye giden yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.