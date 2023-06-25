Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Akyazı ve Hendek ilçelerinde Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu kesişim noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu Otoyolu’yla kesiştiği bölgelerde ise trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları hususunda uyarıyor.