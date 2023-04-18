Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Ramazan ayı boyunca güvenli ve kesintisiz elektrik arzı sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre 20 Nisan Perşembe Arife gününden başlamak üzere bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. Muhtemel arıza ve kesintilere ise OEDAŞ’ın hizmet verdiği beş ildeki toplam 460 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle en kısa sürede müdahale edecek.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik dağıtım hizmeti veren OEDAŞ, Ramazan ayında güvenli ve sürdürülebilir enerji arzı sağlamak için gerekli tedbirleri aldı. Buna göre 20 Nisan Perşembe Arife gününden başlamak üzere bayram boyunca hiçbir planlı kesinti yapılmayacak. OEDAŞ, muhtemel arıza ve kesintilere karşı ise beş ildeki toplam 460 kişilik arıza bakım ve onarım ekibiyle gece gündüz fark etmeksizin en kısa sürede müdahale edecek.

Telefon ve mobil uygulamadan erişim imkânı

7 gün 24 saat hizmet veren ‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yapan tüketiciler her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı’nda da SMS bildirimi alabilecek. Tüketiciler ayrıca ‘OEDAŞ 186’ mobil uygulaması üzerinden arıza bildiriminde bulunabilecek.

Tüketicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren OEDAŞ, Ramazan Bayramı’nın ardından altyapı geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edecek.