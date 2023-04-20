Erzincan’da Ramazan ayının son gününde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İnönü Mahallesi’ndeki Cami-i Kebir’de sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif, cami içinde dua ve salavatlarla ziyarete getirildi. Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif’i ziyaret için vatandaş Cami-i Kebir’e akın etti. Yoğun kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.

Cami-i Kebir’de İmam Hatip olarak görev yapan Adem Kocatürk, “Peygamber Efendimiz’in Sakal-ı Şerif’i her sene Ramazan’ın son günlerinde halkımıza sunuyoruz. Rabbim şefaatine de bizleri nail eylesin inşallah. Tüm İslam âleminin ve Müslümanların Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

Camii cemaatinden Mehmet Durmuş ise duygu dolu anların yaşandığını söyleyerek, “Sakal-ı Şerif’i Ramazan ayında görme fırsatımız oluyor. Peygamberimizin Sakal-ı Şerif’ini gören arkadaşlarımız duygulanıyorlar ki tabii duygulanmamak mümkün değil. Allah herkese nasip etsin. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlu olsun” diye konuştu.