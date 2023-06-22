Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yaklaşan Kurban Bayramı alışverişlerinde yerel esnafın tercih edilmesini istedi. Erbeği, “Mahalle esnafı, yerel esnaflarımızdan alışveriş yapalım ki, esnafımız ve sanatkarlarımız ayakta kalsın ” dedi.

Kurban Bayram alışverişi yapacak Denizli halkına seslenen Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, alışveriş yapılan yerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı odalarımıza üye esnaflarımızın tercih edilmesini istiyoruz. Oda üyelerimiz Denizli’nin katma değerine fayda sağlayan işletmelerdir. Yani harcadığınız paraların kar olanlarının merkezi yerler ile başka illere gitmemesine özen gösterin. Esnafımızın bayram alışverişi ve böyle özel günlerdeki geliri, yıl boyunca yapılan satışlara destek olmakta ve özellikle işine yatırım yapmak için bir fırsat günleridir. Bu anlamda esnafımızın ve sanatkarlarımızın, gelecek nesillere aktarması, o mesleğin yaşatılması ve esnafımızın kendini geliştirmesi için esnaf dayanışması yapalım” dedi.

"Yerel esnaftan internetten alışveriş imkanı"

Yerel esnafların da online satış yapmakta olduğuna işaret eden Erbeği, “Artık esnafımızda internetten alışveriş imkanları sunmaktadır. Eğer hayatınızı çok etkilemeyecek ise aynı ürünü satan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı olan odalarımızın üyelerinden yapalım. Esnafımız sizin işyeri komşunuz, ev komşunuz, mahallenizin abisi, ablası, kardeşiniz. Bu sebeple bizler her zaman bir arada olan insanlarız. Nasıl ki iyi günde, kötü günde bir arada isek, bu özel günlerde de kendi esnafınızdan alışveriş yapmayı, ona destek olmayı şiar edinmeliyiz. Bu hassasiyete vatandaşlarımızın dikkat etmesini ve özellikle kendileri yaparak, çocuklarımıza da yerli esnaftan alışveriş yapmasını öğretmeli, alıştırmalı ve gelecek nesillere bu kültürü aktarmalıyız” diye konuştu.