Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2022 yılını ticari ve üretim alanında çok iyi geçirdiklerini belirterek yaşanan küresel ekonomik krizi ülkemizde en hafif atlatanların fındık üreticileri olduğunu söyledi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2022 yılını ticari ve üretim alanında çok iyi geçirdiklerini belirterek yaşanan küresel ekonomik krizi ülkemizde en hafif atlatanların fındık üreticileri olduğunu söyledi.

FİSKOBİRLİK’in 2022 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, küresel anlamda yaşanan ekonomik şartlara rağmen hedeflenen beklentiler doğrultusunda 2022 yılı sonuna geldiklerini ifade etti. Hem fındık alımı hem de ticaretini yapma anlamında çok iyi bir yılı geride bıraktıklarını belirten Bayraktar, “Yaşadığımız yılı bir önceki yıla göre çok daha iyi geçirmenin planını yapmaktayız. Bu sene hem üreticiden fındık alımı anlamında hem de aldığımız ürünü işleyerek ticaretini yapma anlamında son yılların en iyi dönemini yaşadığımızı söyleyebilirim. Bir kesim insanların battı diye eleştirdiği FİSKOBİRLİK’in entegre tesisi aldığımız sipariş sonucu Mart ayına kadar 3 vardiya olarak kapalı. İhracatımız her yıl ülke sayısı artarak ihracatımız devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan enerji krizi nedeniyle birçok işletme üretimlerini durduracak gibi görünüyor. Dolayısıyla işlenmiş ürünlere daha çok ihtiyaç duyulduğunu gördük. O nedenle FİSKOBİRLİK işlenmiş ürünlerde bu sene çok daha iyi durumdadır” dedi.

Küresel ekonomik krizden etkilenen ülkemizde fındık üreticilerinin krizi en hafif hisseten kesim olduğunu ileri süren Bayraktar, “Bu yıl fındık fiyatları 45-50 lira bandında olsa da genel anlamda ülkemizdeki krizden en az etkilenen kesimin fındık üreticisi olduğunu söyleyebilirim. Şuanda da serbest piyasada fındık fiyatı yükselerek 50 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Ben 2022 yılının fındık üreticisi ve FİSKOBİRLİK için nispeten iyi geçtiğini düşünüyorum. İnşallah 2023 yılı daha iyi olacaktır. Bu sene daha çok güçlü olduğunu hissederek özgüven kazanan ve bunu da tüm piyasaya hissettiren bir FİSKOBİRLİK oldu. Bu durum da böyle devam edecektir” diye konuştu.