Kosova Başbakanı Albin Kurti, Bayraktar SİHA’ların Kosova’ya ulaştığını duyurdu.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye’den sipariş edilen Bayraktar SİHA’ların Kosova’ya ulaştığını duyurdu. Kurti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile birlikte SİHA’ların önünde poz vererek, Bayraktar TB-2 dronların Kosova envanterine girdiğini resmen duyurdu. Kurti açıklamasında, “Türkiye’den hükümet olarak satın aldığımız Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarını ordumuzun cephaneliğine ekledik. İki yıllık hükümet döneminde asker sayısını yüzde 80’in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100’ün üzerinde artırdık. Kosova şimdi her zamankinden daha güvenli. FSK Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile insansız hava aracı kullanımı eğitimini tamamlayan subayları tebrik ettik” ifadelerini kullandı.