Bayraklı Belediyesi, Avrupa Birliği destekli “Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme” projesi kapsamında Portekiz’in Portimao Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Bu kapsamda Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede, iki şehir arasında doğa, çevre, iklim değişikliği, ekonomik, sosyal ve kültürel iş birliklerine yönelik yapılabilecek projeler ve faaliyetler ele alındı.

Avrupa Birliği destekli “Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme” projesi kapsamında Portekiz’in Portimao Belediyesi heyeti İzmir’in Bayraklı Belediyesini ziyaret etti. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu kapsamda Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes, Bölüm Müdürü Dora Pereira, Proje Koordinatörü Filipe Bally, Belediye Personeli Arminda Duarte ve Portekiz İsmat Üniversitesi’nden Prof. Filipe Palma ile bir araya geldi. Toplantılarda iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel iş birlikleri ele alındı. Görüşmelerin ardından, iki belediye arasında kardeş şehir protokolü imzalanarak dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı. Portekiz heyeti ayrıca Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi, 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı ve eski Smyrna Bayraklı höyüğünü gezdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı ve Portimao arasındaki bu iş birliği, kentlerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişimi için önemli bir adım. Turizm, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında birlikte çalışacağımız projeler, gelecek nesillerimiz için fark oluşturacak. İklim değişikliği ve çevre konularında iş birliğimizi güçlendirmek, sadece belediyelerimiz için değil, ülkelerimiz için de büyük önem taşıyor. Bu protokolün dostluk bağlarımızı daha da güçlendireceğine inanıyorum. Hem belediyelerimize hem de ülkelerimize hayırlı olsun" dedi.

"Proje paylaşımlarımız devam edecek"

Portimao Belediye Başkan Yardımcısı Teresa Mendes ise, "Daha yeşil bir çevre ve ekonomik, sosyal, kültürel iş birliğinin artırılması için kardeş şehir protokolünü imzaladık. Karşılıklı projelerimizi paylaşmak bizler için çok verimli oldu. Bayraklı Belediyesinin projelerini yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu temaslarla iki şehir arasında bilgi ve deneyim alışverişi gerçekleştirdik. Bayraklı Belediye Başkanı ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.