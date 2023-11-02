Bayraklı Belediyesi, Postacılar’da yapımını tamamladığı ve yakın zamanda açacağı Pati İzi Anaokulu için kayıt almaya başladı. 108 öğrenci kapasiteli eğitim yuvasına anne-babalar yoğun ilgi gösterdi.

Okul öncesi eğitim yatırımlarıyla fark oluşturan Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesindeki 3. anaokulunu Postacılar’da açıyor. Ayda Bebek Anaokulu ve Elif Bebek Anaokulunun ardından, yapımı tamamlanan Pati İzi Anaokulu da kısa süre sonra eğitim ve öğretime başlayacak. 6 sınıf ve 108 öğrenci kapasiteli anaokulu için kayıtlar başladı. Anne-babalar, anaokuluna yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, Bayraklı’ya özgü eğitim modeli BEMO’nun; demokratik, katılımcı ve adil sistemiyle geleceğe hazırlanacak. İsmini öğrencilerin belirlediği Pati İzi Anakolunun açılmasıyla, belediyeye ait anaokulu sayısı 3’e çıkacak. Yamanlar’da ve Onur Mahallesi’nde temeli atılan iki yeni anaokulu da tamamlandığında, belediyenin okul öncesi eğitim yuvası sayısı 5’e, öğrenci kapasitesi de 600’e yükselecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Çocuklarımızın okul öncesi eğitimi bizim için son derece önemli. Anaokulu sayımızı her geçen süreçte artırıyoruz ve öğrenci kapasitemizi yukarıya çekiyoruz. Pati İzi Anaokulu öğrencilerimizi de Bayraklı eğitim modeli ile tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Mahallelerimize verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız ve sınavla belirlediğimiz öğretmenlerimizin öncülüğünde, özel kreş kalitesindeki eğitimlerimizle çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız” dedi.